Киев, 4 июня, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Заключается она в следующем — «сельскохозяйственная сверхдержава», в которую превращается Украина, шлет избыток населения на заработки в Европу, богатеет за счет переводов своих гастарбайтеров и получает увеличение квоты на поставки сельхозпродукции в Европу соразмерно увеличению импорта европейских промышленных товаров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обзор евроинтеграции Украины

Вообще же вопрос о сельскохозяйственных квотах внезапно вскрыл всю глубину взаимонепонимания ЕС и Украины. Жесткие условия импорта, смягчение которых аккуратно прощупывалось украинской стороной, оказались незыблемыми. Мало того, даже те квоты, которые Евросоюз выделил Украине на данный момент, вышли не более чем авансом. По утверждению генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлёва, ожидания украинской стороны опережают развитие событий. Из его слов следует, что никакого увеличения квот на поставку, связанных и с необходимостью урезать собственное производство в угоду украинскому, не предвидится, пока украинский рынок не начнет демонстрировать способность приносить прибыль Евросоюзу.

«Европа не представляла себе уровень деградации потребительского рынка Украины», утверждает Журавлев, поэтому ждать позитивных сдвигов придется еще долго. Посмотрим, сильно ли разбогатеют украинцы на роли гастарбайтеров. Пока что оптимизм зашкаливает, но скоро это должно пройти.

Читайте подробности в статье: «Европа даже не представляла себе уровень деградации Украины!» — обзор

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