Грозный, 2 июня, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Награды троим военнослужащим вручил сегодня, 2 июня, главнокомандующий войсками Нацгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, сообщили ИА REGNUM в департаменте по взаимодействию со средствами массовой информации ведомства.

Defence.ru Орден Мужества

Младший сержант Иван Волконидов был удостоен ордена Мужества. Медалью «За отвагу» наградили младшего сержанта Хизри Мухтарова и ефрейтора Абдуладилу Ибрагимова.

Посмертно орденом Мужества награждены шестеро погибших при нападении боевиков военнослужащих — старшина Анатолий Ермолаев, сержант Амин Алиев, младший сержант Дмитрий Гурат, младший сержант Ильдус Кучукбаев, ефрейтор Заурбек Акбиев, рядовой Арсен Рамазанов. Государственные награды были переданы на хранение семьям погибших.

«Подлое нападение вооруженных бандитов на 140-й артиллерийский полк 46-й отдельной бригады унесло жизни шестерых наших боевых товарищей, которые с честью выполнили свой воинский долг и предотвратили многочисленные жертвы среди мирного населения», — отметил генерал-полковник Сергей Меликов.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на полк Росгвардии, который располагается в станице Наурская в Чечне произошло в ночь на 24 марта 2017 года. Группа боевиков из восьми человек предприняла попытку прорваться на территорию части. Вовремя заметивший бандитов войсковой наряд вступил в бой с членами НВФ. В результате были уничтожены шестеро боевиков. В бою погибли шесть бойцов Росгвардии.

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