Москва, 2 июня, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Центробанк был бы рад ограничить использование криптовалюты, но она настолько вошла в обиход, что сделать это сейчас уже не получится, поэтому регулятор решил возглавить этот процесс, чтобы держать его под контролем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Александр Абрамов.

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О необходимости национальной криптовалюты заявила зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе Петербургского международного экономического форума. Ранее она уже предлагала считать криптовалюты цифровым товаром и сообщала о том, что в Госдуму в скором времени поступят документы, предлагающие прописать такую норму в законодательстве.

«Создание национальной криптовалюты подрывает монополию рубля как средства платежа, а ЦБ сегодня очень много усилий прилагает к тому, чтобы поддержать дедолларизацию российской экономики», — отмечает Абрамов.

По его словам, Центробанку крайне невыгодно создавать конкурентов в области национальной денежной системы. Причем, это касается не только российского регулятора, а ЦБ любой страны в целом.

«Но с другой стороны, современные технологии позволяют этому процессу выйти из-под контроля ЦБ — люди просто будут совершать сделки или платить за услуги и товары без разрешения ЦБ, как это происходит уже сейчас. Поэтому регулятор принял, в целом, мудрое решение возглавить этот процесс, раз ограничить его не получается», — уверен Абрамов.

Впрочем, насколько реализуемым будет проект, сейчас сказать сложно — многие вопросы с инвестиционным климатом все еще не разрешены, что может сдерживать такие нововведения.

«Тот факт, что ЦБ решил сделать криптовалюту цифровым товаром, значит, что ее легализуют и на нее будут распространяться нормы Гражданского кодекса и соответствующее налоговое регулирование», — считает Абрамов.

Так, например, любой процесс купли-продажи товара облагается НДС — возможно, такие нормы будут введены и в отношении криптовалюты.

«В этом вопросе видна попытка перевести криптовалюту в правовую область. Непонятно, пойдет ли это на пользу валюте, поскольку налоговый, правовой и инвестиционный режимы в РФ пока что достаточно жесткие. Это может быть преградой для такого рода новшеств», — предполагает Абрамов.