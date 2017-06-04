Киев, 4 июня, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Активисты, ратующие за перевод последней оставшейся в Херсоне школы на украинский язык, не желают прислушиваться к аргументам местного отдела образования. Для обоснования необходимости русскоязычной школы местным жителям предлагается зарегистрироваться в качестве «национального меньшинства». Этот подход может стать системным, и если такая практика будет применена к Восточной Украине в целом, то сбудутся мечты укронацистов, призывающих к «перевоспитанию» русских в украинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Евгения Криницкого, начальника управления образования и науки Херсонской облгосадминистрации, прокомментировавшего сообщение информпортала «Новий день» (Херсон), патриотическое воспитание начинается с языка, а значит, действия по запрещению де-факто русского языка являются вполне патриотичными. Это как раз тот подход к языковой дискриминации, который стал одной из причин донецкого и луганского сопротивления политике киевских властей. Судя по всему, новая националистическая администрация не усвоила урока и продолжает рыть себе яму, надеясь на подавление несогласных.

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