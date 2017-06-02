Ташкент, 2 июня, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ратифицировал Договор о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Туркменией.

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Ранее закон был принят Законодательной (нижней) парламента Узбекистана (17 мая) и 27 мая одобрен Сенатом (верхней палатой парламента).

Сам договор был подписан президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым в марте 2017 года в ходе государственного визита узбекского лидера в Ашхабад.

Во время визита также подписаны Договор об экономическом сотрудничестве на 2018−2020 годы, Меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества в области железнодорожного транспорта, Программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2017−2019 годы.

МИДы двух стран приняли Программу сотрудничества на 2017−2018 годы, а соответствующие ведомства подписали контракты на поставку из Узбекистана в Туркмению сельскохозяйственной техники и химической продукции.

Между хокимиятами (администрациями) Хорезмской области и Дашогузского вилаята, Бухарской области и Лебапского вилаята подписаны соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.