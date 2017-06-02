Гавана, 2 июня, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Кубинский парламент 1 июня одобрил последнюю версию реформ Рауля Кастро, признающих существование частного предпринимательства в рамках новой социалистической модели острова, в которой будут преобладать формы государственного управления, чтобы не допустить накопления богатства и собственности в одних руках, сообщает информационное агентство EFE.

Николай Ге. Совесть. Иуда. 1891

«Эти основы (…) подтверждают социалистический характер кубинской революции и роль Коммунистической партии как высшей руководящей силы общества и государства», — заявил президент Кубы Рауль Кастро в кратком заявлении на закрытии специальной сессии Национальной ассамблеи.

При единодушной поддержке 500 депутатов последняя версия реформ, направленных на «обновление» кубинской модели, закрепляет экономическое наследие Рауля Кастро с разрешением частного сектора и иностранных инвестиций в страну.

По словам Кастро, эти экономические принципы позволяют «изменить все, что должно быть изменено». Эти слова содержатся в знаменитой «Концепции революции» и озвученные Фиделем Кастро в его речи в 2000 году, в которой он сказал: «Революция это ощущение исторического момента, это изменение всего, что должно быть изменено, это полное равенство и свобода».

Национальная ассамблея также одобрила руководящие документы, принятые на VII Съезде Коммунистической партии Кубы в апреле 2016 года. Это план экономического развития на период до 2030 года, новые принципы экономической политики в период 2016—2021 годов и «концептуализация» новой экономической и социальной модели.

После нескольких лет дискуссий и задержек, новая социалистическая модель, наконец, была завершена. В ней получают признание на правосубъектность небольшие частные компании, но при этом отмечается их «вспомогательная роль» в экономике, в которой должно превалировать государственное управление.

Напомним, открывшие пространство для частного сектора экономические реформы, проведенные Раулем Кастро в 2010 году, были пересмотрены на VII съезде Коммунистической партии в апреле 2016 года. Тогда была разрешена самозанятость лиц и создание несельскохозяйственных кооперативов.

Новые законы, принятые в 2011 году, позволили самозанятым труженикам, число которых превышает полмиллиона человек, нанимать рабочую силу, что на практике привело к образованию малых частных предприятий, которые годами работали без надлежащего правового статуса.

Реформы «раулистас», как их называют на Кубе, в последние годы привели в динамику жестко централизованную экономику острова, где получили широкое распространение небольшие частные предприятия, такие как рестораны, салоны или дома аренды, а некоторые сектора были открыты для иностранного капитала.

Однако эти изменения не помогли острову избежать рецессии впервые за 23 года, когда в 2016 году экономика сократилась на 0,9%, отягощенная, в основном, ситуацией в Венесуэле, откуда субсидированные поставки сырой нефти упали более чем на 40%.

Кастро в своей речи затронул проблемную ситуацию в стране-партнере и призвал к «конструктивному и уважительному отношению, как единственному пути к диалогу и преодолению разногласий».

Президент подчеркнул необходимость остановить «агрессию, санкции и вмешательство» Соединенных Штатов, Организации американских государств (ОАГ) и еще нескольких стран, которые, по его мнению, стремятся к свержению конституционного правительства Венесуэлы.