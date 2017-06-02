Астана, 2 июня, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Отчет по реализации судебной реформы в рамках Плана нации «100 конкретных шагов» и о работе судов представил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву председатель Верховного суда Кайрат Мами сегодня, 2 июня.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев и Кайрат Мами

На его взгляд, реформы в правоохранительной системе положительно сказались на работе судов.

«Суды в республике работают в стабильном режиме. Более 512 тысяч уголовных, гражданских и административных дел поступило в суды в течение последних пяти месяцев этого года. Более 417 тысяч из этих дел были рассмотрены в отведенные процессуальные сроки», — сказал председатель Верховного суда.

Также он отметил рост количества обращений граждан в суды.

Однако Нурсултан Назарбаев подверг критике работу судебной системы: по его мнению, из-за слабости адвокатуры в судебном процессе нет состязательности.

«Полное верховенство закона будет обеспечено тогда, когда граждане будут верить и обращаться в суды за помощью, получать справедливые решения и их права будут полностью защищены. Сейчас об этом говорить рано», — сказал президент.

Кроме судебной, президент отметил огрехи в работе правоохранительной системы в целом:

«Все меры по совершенствованию системы должны проводиться комплексно. Есть нарекания к работе местной полиции. Не сокращается количество проверок бизнеса, налоговых ревизий. Необходимо наладить работу в этой сфере», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, в 2016 году, по данным Верховного суда по уголовным делам, отменены приговоры в отношении 153 лиц, или 0,3%, и изменены в отношении 1 195 лиц, или 2,3%.

В крупнейшем городе страны Алма-Ате в 2016 году по данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры из 68 704 преступлений дошли до суда 8 856 (12,9%), а из совершенных 51 033 преступлений средней тяжести до суда дошло всего 4 404 (8,6%).