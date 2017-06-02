Вашингтон, 2 июня, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Ученые из США заявили о том, планируют возобновить эксперименты по «воскрешении» мозга умерших людей. Об этом сообщает портал Scientific American.

mossudmed Мозг

Ученые планируют проводить опыты в одной из стран Латинской Америки, которая дала на это согласие. Конкретное место пока не называется, но говорится, что эксперименты могут начаться уже этим летом.

Отмечается, что впервые эти опыты планировалось провести два года назад в Индии, где ученые хотели работать с людьми, которые пребывали в состоянии клинической смерти и чьи родственники согласились пожертвовать тела умерших для научных экспериментов.

Используя инъекции, стволовые клетки и лазерные импульсы, ученые рассчитывали провести перезагрузку мозга умерших индийцев. Однако власти Индии запретили проводить эти эксперименты.

Главной задачей этих опытов, по словам ученых, является не полноценное воскрешение человека, а частичное восстановление активности его мозга после фиксации клинической смерти.

Отметим, что другие ученые критикуют этот проект и считать, что подобные эксперименты не имеют научного основания.