Ярославль, 2 июня, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Ярославские школьники Мария Шалыгина и Никита Кондратьев спасли 2-летнего мальчика, который тонул в озере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД по Ярославской области.

Фото «Центр патриотического воспитания» Дети-герои

Шестиклассница школы № 17 Маша Шалыгина и ученик 5 класса школы-интерната № 10 Никита Кондратьев пошли порыбачить на озеро в поселке Норское. Недалеко от берега озера была детская площадка, и двухлетний ребенок ушел с нее и пошел к воде. Его пятнадцатилетний брат отвлекся и не заметил, что малыш ушел и упал с крутого берега в воду. Тонувший ребенок был всего в метре от берега, и Маша с Никитой кинулись на выручку.

«Дети быстро спустились к воде. Маша, как старшая, пошла в воду первой и зашла где-то по грудь. Сзади шел Никита и держал девочку за руку, чтобы она не упала в воду. Затем Маша дотянулась до ребенка, взяла его в руки и передала Никите. Затем они его отдали подбежавшему брату малыша, а сами побежали домой переодеваться», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM папа девочки-героини Александр Шалыгин.

В школе маму наградили грамотой, а родителей, воспитавшим такую добрую и смелую дочь, благодарственным письмом. Никита занимается самбо, а Маша увлекается пулевой стрельбой. Управление МЧС Ярославкой области планирует представить детей к ведомственной награде.