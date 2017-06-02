Москва, 2 июня, 2017, 15:47 — ИА Регнум. По его словам, Москве о таких действиях хорошо известно. Также известно о планах участия этих самолетов в ранее объявленных военных учениях, которые пройдут в конце мая начале июня 2017 года.

Master Sgt. Lance Cheung (U.S. Air Force) Boeing B-52 Stratofortress

«То, что к границам России стягиваются натовские силы, которые отрабатывают боевые задачи при поддержке стратегических бомбардировщиков из США, способных нести ядерное оружие, отнюдь не способствует деэскалации напряженности в Европе», — заявил Ульянов.

Он добавил, что такие действия, как наращивание военных потенциалов вблизи от российских границ как отдельными странами, так и союзами, наносят ущерб международной безопасности и дестабилизируют обстановку.

Ранее телеканал CNN сообщил о переброске в Великобританию из штата Луизиана (США) нескольких стратегических бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие. Уточнялось, что они примут участие в учениях НАТО, которые пройдут у границ России.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Балтийском море стартовали крупнейшие в 2017 году военно-морские учения НАТО «Балтопс» (аббревиатура от Baltic Operations). В щецинский порт (Польша) зашло в общей сложности более 50 военных кораблей из 14 стран НАТО: США, Германии, Британии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.