Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Экономика Российской Федерации в настоящее время переживает новую фазу подъема. Об этом, как передает «Говорит Москва», сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Цитата Владимир Путин на сессии ПМЭФ-2017

«ВВП растет третий квартал подряд, — говорит глава государства. — По предварительным оценкам, в апреле прирост составил уже 1,4%. Увеличиваются продажи автомобилей, объемы выдачи ипотечных кредитов…»

При этом Путин также подчеркнул, что рост инвестиций в страну превышает темпы роста ВВП, и эту тенденцию необходимо поддержать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2017 г. в Санкт-Петербурге начал свою работу XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В текущем году мероприятие проходит под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

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