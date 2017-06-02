Москва, 2 июня, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Кроме этого, руководитель компании рассказал, что руководство рассматривает возможность добавления люксовых комплектаций Vesta в предложение.

Kremlin.ru LADA Vesta

Напомним, сейчас автомобиль поставляется либо с ручной коробкой на пять передач, либо с роботизированной трансмиссией. Доступны два варианта двигателей: 1,6 л и мощностью 106 л.с. и 1,8 л и мощностью 122 л.с.

Люксовые варианты модели (на данный момент их пять) сейчас предлагаются по цене от 641 тыс. 900 рублей до 715 тыс. 900 рублей.

В апреле 2017 года агентство «Автостат ИНФО» сообщало, что по итогам первых двух месяцев 2017 года LADA Vesta стала самым продаваемым автомобилем C-класса в России.

26 мая СМИ сообщали, что продажи машин АвтоВАЗа в Евросоюзе растут и тенденция роста сохраняется на протяжении четырех месяцев. В апреле 2017 года в ЕС было продано 402 автомобиля LADA, это на 37% больше, чем за аналогичный период 2016 года.