Красноярск, 2 июня, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Главные события Красноярского края в специальном обзоре ИА REGNUM

Скриншот со страницы группы «Типичный Норильск». Vk.com Заснеженный Норильск 2 июня

Ситуация вокруг «Красавиа»

На заседании комитета по бюджету и экономической политике Законодательного собрания Красноярского края депутаты обсудили важный для региона вопрос, нужно ли акционировать государственное предприятие Красноярского края «Красавиа». Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом парламенте.

По словам министра транспорта края Сергея Еремина, вступившие в силу изменения федерального законодательства обязали все государственные предприятия осуществлять закупочные процедуры по нормам ФЗ-44. И это обстоятельство поставило «Красавиа» в неравные условия с другими участниками рынка, «которые вольны в своем выборе деловых партнеров». При этом, по информации министра, доля коммерческих перевозок предприятия приносит ему порядка 75% всех доходов.

«На формирование контрактов уходит минимум два месяца, и в таких условиях выполнять быстрые авиационные работы просто невозможно», — подчеркнул Еремин.

Министр предложил провести акционирование предприятия, что, по его мнению, «поможет снять ограничения на рынке». При этом предполагается, что Красноярский край сохранит полный пакет акций. Первым этапом должно стать исключение «Красавиа» из списка социально значимых предприятий региона, и правительство уже подготовило соответствующий законопроект.

Сергей Еремин добовил, что от субсидирования перевозок по региональным маршрутам отказываться никто не намерен.

Несмотря на то, что у парламентариев возник ряд вопросов к министру, председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир Демидов подчеркнул, что с логикой министерства транспорта профильный комитет согласен. При этом он напомнил о необходимости принятия стратегии развития транспорта в крае.

По мнению зампредседателя комитета по бюджету и экономической политике Егора Васильева, доводы министра «веские», но есть риск, что «Законодательное собрание потеряет рычаги контроля над имуществом предприятия, когда пройдет акционирование». Парламентарий предложил представить планы «Красавиа» в части аэропортового хозяйства и всего имущественного комплекса до того, как это произойдет. Сергей Еремин с ним согласился, заверив, что пожелания депутатов по форме акционирования будут учтены.

«При переходе из госпредприятия в акционерное общество меняются цели. Если раньше во главе угла была соцуслуга, то теперь это прибыль. Понятно, что контроль должен оставаться. Предложение депутатов возвратить предприятие в список социально значимых сохранит за нами возможность влиять на формирование управляющих органов и отслеживать исполнение социальных функций. Этот вопрос не очень простой для края, а наша рука на пульсе должна быть всегда», — подытожил вице-спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов.

В Заксобрании уточнили, что по итогам обсуждения члены комитета рекомендовали сессии одобрить соответствующие изменения в постановлении Законодательного собрания «О перечне социально значимых краевых унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в краевой собственности».

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Напомним, ГПКК «Красавиа» — одна из пяти авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки на территории Красноярского края. В начале 2016 года финансово-экономическое состояние на предприятии было очень тяжелым. В сентябре была согласована дорожная карта антикризисных мер. В компании заявили, что намерены продолжить развитие межрегиональной маршрутной сети за счет субсидирования. Также в качестве одной из мер улучшения ситуации рассматривался вопрос о возможном акционировании предприятия. Однако это обстоятельство вызвало ряд серьезных вопросов у активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ). В частности, руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Егор Васильев заявил, что транспортное сообщение внутри края должно быть в руках у государства и гарантироваться им: «Аврально продавать государственные предприятия нельзя, сначала в их работе нужно навести порядок».

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Снежное начало лета

Жителям города Норильска лето не принесло долгожданного тепла. Город засыпало снегом.

Фотографии заснеженного Норильска горожане активно выкладывают в соцсетях. «Надевай купальник, но в рюкзаке на всякий случай носи пуховик», — пошутил один из подписчиков группы «Типичный Норильск» в соцсети «ВКонтакте». При этом некоторые подписчики отмечают, что июньский снег для Норильска — вполне привычное явление.

Норильск — один из пяти самых северных городов мира с численностью населения более 100 тысяч человек. 2/3 года среднемесячные температуры воздуха в Норильске отрицательные. Безморозны только вторая и третья декады июня, июль и август. Зимой морозы достигают — 56 С. За зиму на территорию Большого Норильска выпадает до 2 млн тонн снега. По данным мэрии Норильска, на каждого жителя города в среднем приходится по 10 тонн снега в год.

Депутат отказался «тянуть время»

Депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко обратился к спикеру муниципального парламента Татьяне Казановой с просьбой включить в повестку очередной сессии вопрос о досрочном прекращении его полномочий.

«Вопрос предписания прокуратуры о рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий 17 депутатов завис в воздухе. Несмотря на предписания прокуратуры, его не хотят вносить в повестку очередной сессии, мотивируя разными причинами и затягивая процесс. Между тем первый суд назначен на 7 июня, а это значит, что как минимум лето придется ходить на заседания, давать показания, защищаться. Если коллеги не хотят внести ясность и всячески стараются не замечать этот вопрос, то я все-таки намерен поставить точку в этом деле. Пусть тогда депутаты рассмотрят этот вопрос только относительно моей кандидатуры», — объяснил это решение Сенченко на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что выносит решение о своем дальнейшем статусе на усмотрение коллег: «Пусть коллеги рассмотрят претензии прокуратуры и определят мой дальнейший статус. Просто хочу планировать свой рабочий график и нет никакого желания тянуть время и бегать по судам. Окончательное решение примет сессия ГС». Сессия, о которой пишет Сенченко, должна состояться 6 июня.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 17 депутатов городского совета Красноярска оказались под угрозой лишения полномочий: Константин Сенченко, Владимир Владимиров, Вячеслав Гордеев, Александр Негруцкий, Максим Золотухин, Валерий Быков, Разим Абасов, Владимир Кондрашев, Евгения Бухарова, Владимир Егоров, Виталий Тычинин, Нина Михалева, Геннадий Торгунаков, Владимир Пястолов, Виталий Дроздов, Елена Курамшина, Юрий Туров. Причина — нарушения при заполнении деклараций о доходах.

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При этом, по словам Сенченко, «у всех этих депутатов нашли номинальные ошибки — опечатки или какие-то технические ошибки».