Пасадена, США, 2 июня, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Ученые из США выяснили, что млекопитающие способны чувствовать вкус воды. Об этом говорится в материале, опубликованном в журнале Nature Neuroscience.

Ivomar.be Вкус

По словам ученых, это может положить конец вопросу о том, есть ли у воды собственный вкус.

Ученые провели эксперимент над мышами. Они выяснили, что у грызунов реагируют на воду те же рецепторы, что и на кислый вкус. Далее они провели опыт над теми мышами, у которых в рецепторах, реагирующих на кислый вкус, содержались светочувствительные белки.

Эти рецепторы при реакции на свет вызывали ощущения, напоминающие вкус воды. Мыши реагировали на светящееся оптоволокно, думая, что это вода.

Результаты экспериментов пока не проверялись на людях. Поэтому ученые пока не могут сказать, какой эффект будет в этом случае.

Напомним, что ранее признавалось существование всего четырех вкусов: кислого, сладкого, соленого и горького. Позже к ним добавился так называемый «умами», вкус высокобелковых веществ, который выделили в самостоятельный, пятый вкус.

Теперь ученые заявили о существовании шестого вкуса — вкуса воды. И на этом они не собираются останавливаться: ученые уже настроены на поиск других вкусов, не замеченных ранее.