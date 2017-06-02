Севастополь, 2 июня, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Избранный 2 июня https://regnum.ru/news/polit/2283437.html председатель городской избирательной комиссии Александр Петухов считает, что особое внимание комиссии будет уделено выборам в Гагаринском районе, где пройдут довыборы одного депутата Законодательного собрания. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции после процедуры голосования, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«В Гагаринском районе, в том числе, будут проходить довыборы депутата Законодательного собрания по третьему одномандатному избирательному округу из-за досрочного прекращения полномочий ранее избранного депутата, — сказал Петухов. — Гагаринский район — это зона нашего особого внимания в течение всей избирательной кампании».

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Он также сообщил, что в Гагаринском районе требуется избрать нового председателя территориальной комиссии, после смерти предшественника.

Говоря о ротации в городской комиссии, Петухов добавил, что состав пока не укомплектован — из нее добровольно вышел представитель политической партии «Справедливая Россия».

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Глава избиркома Севастополя отметил, что его не тревожит санкционный статус новой должности. «Вопрос, к какой категории относится должность вне территории РФ, меня на сегодняшний день не интересовала и надеюсь, не будет», — сказал он.

Вместе с тем, Петухов сообщил, что в Севастополе нет особых специфических особенностей в работе избиркома, поскольку в городе «выстроена система избирательных комиссий», местное законодательство «в полной мере соответствует федеральному».

Добавим, что 6 июня Законодательное собрание назначит дату выборов и даст старт избирательной кампании. Ожидается, что после 13 июня в городском избиркоме начнется регистрация заявлений кандидатур на выборы губернатора, а в территориальной комиссии — кандидатур на место в парламенте.

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