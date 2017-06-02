Луганск, 2 июня, 2017, 17:14 — ИА Регнум. «В районе Георгиевки Лутугинского района ЛНР неизвестными была подорвана одна из опор линии электропередачи. На месте подрыва было обнаружено два взрывных устройства, одно из них не сработало», — сообщили в пресс-службе МГБ.

(сс) blickpixel ЛЭП

Украинские диверсанты умышленно повредили второе взрывное устройство, предназначенное для подрыва (ЛЭП). Об этом сегодня заявил заместитель министра госбезопасности ЛНР Александр Басов.

«Преступный киевский режим вчера передал очередное послание Донбассу. В День защиты детей, накануне третьей годовщины со дня ракетного обстрела центра Луганска диверсионная группа украинского спецназа совершила террористический акт — подрыв опоры линии электропередачи в районе поселка Георгиевка под Луганском», — заявил он.

«По оперативным данным, террористический акт против объекта жизнеобеспечения Республики осуществляли профессионалы. В ходе операции использовались два взрывных устройства — одно из них не сработало только потому, что был умышленно поврежден элемент питания», — заявил Басов.

«Характер повреждения взрывного устройства свидетельствует о том, что один из участников группы сознательно пытался не допустить подрыва», — подчеркнул замминистра.

В результате диверсии город Стаханов, а также все близлежащие населенные пункты Луганской Народной Республики на протяжении несольких часов оставались без электроснабжения.