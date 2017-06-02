Манагуа , 2 июня, 2017, 15:26 — ИА Регнум. Европейский союз выделил $107,7 миллионов Никарагуа в первую очередь на модернизацию автономных областей юга и севера Карибского побережья, сообщает интернет-портал Terra со ссылкой на дипломатический источник.

Жители Никарагуа

Ресурсы направлены на реализацию проектов, связанных с образованием, водоснабжением и повышением уровня санитарных условий, профилактикой и борьбой с организованной преступностью, поддержкой производственного сектора, а также сотрудничеством по развитию территорий, заявил журналистам глава делегации ЕС в Никарагуа Кенни Белл.

Дипломат, который находится в Блуфилдс, где участвовал в открытии одного из таких проектов, отметил, что на образование ЕС пожертвовал $35,2 миллионов с целью улучшения охвата и завершения базового образования.

В то же время, на проекты по налаживанию водоснабжения и улучшению санитарных условий было выделено $55 миллионов, расходование которых будет контролировать Испанское агентство по международному сотрудничеству в целях развития (AECID) для того, чтобы улучшить и расширить системы питьевого водоснабжения в 19 городах по всей стране, в том числе в коренных общинах Карибского бассейна.

На программу профилактики и борьбы с организованной преступностью в районе Карибского бассейна было выделено $8,9 миллионов. Целью программы является сокращение предложения наркотиков и контроль других преступлений.

На поддержку производственного сектора ЕС выделяет $8,8 миллионов, в частности на повышения эффективности лесного хозяйства и обработки древесины, стимулирование бизнеса к увеличению лесного покрова в стране.

В том же время, $2,8 миллиона были выделены на укрепление сектора выращивания какао бобов, на восстановление мангровых экосистем, а также на вопросы гендерного равенства и поддержки коренных народов, сообщил Белл.

Все эти проекты имеют продолжительность от четырех до пяти лет, реализацию большинства из них будут контролировать структуры ЕС.

Напомним, в начале апреля сенаторы США попытались ограничить инвестиционную помощь Никарагуа и наложить санкции на правительство Даниэля Ортеги за предполагаемые нарушения прав человека.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега, проводящий последовательную независимую политику с социалистическим уклоном, 7 ноября 2016 года был переизбран на третий срок.