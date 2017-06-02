Москва, 2 июня, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Актер театра и кино Данила Козловский, читавший отрывки из «Гамлета» на московском Арбате, был «задержан» детьми-полицейскими. Пародийный ролик был показан в программе «Вечерний Ургант», запись доступна на канале передачи в YouTube.

Ян Матейко. Станчик. 1862

Инсценировка отсылает к инциденту, произошедшему в центре столицы вечером 26 мая. Тогда сотрудники полиции задержали в районе Нового Арбата десятилетнего мальчика, который читал стихи, среди которых были отрывки из Шекспира, и просил деньги у прохожих. Позже ребенка забрал из отделения полиции отец.

Ведущий передачи Иван Ургант отметил, что никто в этой ситуации не может понять, на чьей стороне правота. Все друг друга обвиняют, но ребенок ни в чем не виноват.

Ургант также снялся в ролике с Козловским. Он выполнял роль оператора и пытался помочь другу, которого юные полицейские увозили на детском велосипеде в неизвестном направлении.

«У меня возникает вопрос один. Мы все такое пристальное внимание уделили этому событию и почему-то совершенно упустили из виду, что взрослые тоже, бывает, выходят на улицы и тоже, знаете ли, читают классические произведения, а об их правах никто не думает», — пошутил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года Данила Козловский стал лауреатом ежегодной национальной театральной премии «Золотая маска». Он получил главный приз за лучшую мужскую роль — Гамлета в одноименном спектакле Малого драматического театра — театра Европы в Санкт-Петербурге.