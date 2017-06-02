Калининград, 2 июня, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Четверых граждан России, следовавших транзитом через Литву из Калининграда в Москву, не пропустили сотрудники Службы охраны госграницы Литвы (VSAT), сообщает BNS.

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По данным таможенников, инцидент произошел на литовском контрольном пограничном пункте в Кибартай — с российской стороны в Калининградской области там находится Чернышевское — вечером 1 июня.

Пограничники при проверке документов установили, что в одном из купе транзитного поезда находились четверо мужчин в гражданском, которые являлись российскими военнослужащими.

По словам представителя VSAT Гедрюса Мишутиса, несмотря на гражданскую одежду, эти пассажиры считаются военным отрядом. Следовательно, им нужно было оформить специальное разрешение на проезд через территорию Литвы.

Мужчин сняли с поезда, они отправились обратно в Калининград другим составом.