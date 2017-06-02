Тверь, 2 июня, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Более 160 млн рублей дополнительно направит компания «Роснефть» на реализацию социальных проектов в Тверской области. Дополнительное соглашение о сотрудничестве с ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» подписали 2 июня в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Тверской области Игорь Руденя и главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Тверскаяобласть.рф Игорь Руденя и Игорь Сечин

«Роснефть» демонстрирует социально ответственный подход в партнёрстве с Правительством Тверской области. Особо хочу поблагодарить компанию и лично Игоря Сечина за участие в реализации проекта по формированию единого образовательного комплекса в Бологовском районе», — отметил Игорь Руденя.

Отметим, что компания уже вложила коло 80 млн рублей в строительство детского сада в посёлке Хотилово. Согласно условиям дополнительного соглашения, подписанного сегодня, «Роснефть» выделит еще 157,8 млн рублей — на проведение финального этапа работ в детском саду, реконструкцию здания школы и обустройство прилегающей территории, а также строительство бассейна.

Планируется, что 1 сентября 2017 года новое здание детского сада будет готово принять воспитанников. Дошкольное учреждение, школа и спортивные объекты станут единым образовательным комплексом.

Также компания примет участие в реставрационных и восстановительных работах в Ольгинском монастыре в деревне Волговерховье, где находится исток Волги. Финансовая поддержка «Роснефти» по этому направлению составит 5 млн рублей.

Отдельным направлением работы компании в регионе станет создание придорожной инфраструктуры. До 2020 года, как планируется, в Тверской области будет построено шесть новых автозаправочных комплексов (АЗК) в составе многофункциональных зон на трассах М-10 и М-11. Специально для Верхневолжья компания разработала проект типового АЗК. В многофункциональных зонах можно будет не только заправить автомобиль топливом, но и отдохнуть — проектом предусмотрена гостиница на 100 мест, детская спортивная площадка, стоянка для легковых и грузовых автомобилей, торговые места, информационный центр.

Первый такой комплекс будет установлен на презентационной площадке на въезде в регион со стороны Москвы в Конаковском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году Тверская область впервые представила свой стенд на площадке ПМЭФ. Ранее правительство региона уже заключило соглашение о сотрудничестве с банком ВТБ.