Москва, 2 июня, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Рубль 2 июня вынужден отступать в парах с американской и единой европейской валютами — хотя масштабы его ослабления могли бы быть более значительными, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

ИА REGNUM Рубль

«В середине дня баррель Brent падает на 3%, в то время как рубль снижается гораздо менее заметными темпами», — отметила она.

«Если баррель Brent закрепится ниже $50, у рубля не останется шансов на укрепление, как бы ни желали этого поклонники carry trade. Для того, чтобы пара доллар/рубль легла в устойчиво восходящий торговый канал, нужно ее закрепление выше 57,15, еще лучше — около 57,50. Пока рынок не торопится в эту сторону», — пояснила Бодрова.

«Инвесторы до сих пор не сосредоточились на предстоящем июньском заседании Центробанка РФ, итоги которого с большой долей вероятности окажутся негативным фактором для рубля», — полагает эксперт.

Добавим, 2 июня доллар США стоит 56,77 рубля (+0,7%). Евро торгуется по 63,68 рубля (+0,7%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 5 июня, составляют 56,68 рубля за американскую валюту и 63,60 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 15 и 7 копеек соответственно.

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