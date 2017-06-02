Киев, 2 июня, 2017, 17:37 — ИА Регнум. На Украине сотрудники прокуратуры Киевской области и СБУ провели совместную операцию по задержанию группы лиц, которая пыталась силой вывезти на территорию Российской Федерации «бизнесмена и бывшего гражданина РФ». Об этом 2 июня на своей странице Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Torange.biz Служба Безопастности Украины

По его словам, «заказчиком похищения бизнесмена выступил гражданин России. За выполнение похищения он обещал 17 млн долларов».

«Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала группу лиц, в состав которой входил начальник райотдела полиции, которые по заказу гражданина РФ, за денежное вознаграждение в размере 17 млн долларов, пытались организовать похищение и переправку на территорию России бывшего гражданина РФ, который из-за преследования российскими властями переехал в Украину и занимается здесь производственным бизнесом», — информирует Луценко.

Генпрокурор сообщил, что злоумышленники были задержаны в Обухове при получении «аванса» в размере 100 тыс. долларов США, который предоставлялся им на выполнение их преступных действий. Задержанным лицам грозит срок до 10 лет лишения свободы.

В то же время «РБК Украина» со ссылкой на источник в генпрокуратуре сообщает, что преступники планировали похищение бывшего депутата Госдумы РФ, полковника ВС РФ, владельца Обуховского картонного комбината Владимира Крупчака.

«Владелец Обуховского картонного комбината Владимир Крупчак, он раньше в России владел Архангельским ЦБК. А потом у него была корпоративная война с Дерипаской (бизнесмен Олег Дерипаска), и он сбежал в Украину», — рассказал источник.

В свою очередь 2 июня прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов на брифинге подтвердил, что заказчиком похищения бизнесмена был гражданин РФ. По его словам, бизнесмена хотели похитить с целью вымогательства у него 300 млн долл.

«Заказчиком был также гражданин России. Мы задержали пока руководителя территориального подразделения полиции, а также группу лиц. Всем им пока предъявлено подозрение. Согласно ст. 208 УПК они задержаны и в отношении них сегодня будет избираться мера пресечения в виде содержания под стражей», — сказал Чибисов.

Кроме того, заместитель начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Павел Данюков пояснил, что в похищении принимал участие полицейский из г.Обухов.

«Прикрываюсь своими связями с главой СБУ Грицаком, этот полицейский предлагал осуществить захват коммерсанта за нарушения в отношении него уголовного производства и депортации в РФ. После доклада такой информации дело находилось на ежедневном контроле главы и в результате документирования выяснилось, что никаких «связей» с СБУ у злоумышленников нет. Таким образом, они, по нашему мнению, хотели дискредитировать службу», — считает Данюков.

Он также рассказал, что операция по захвату банды происходила одновременно в нескольких местах Киевской области. Для ее осуществления было задействовано до 100 человек. В настоящее время ведутся следственные действия.

Напомним, в феврале 2001 года на основании приказа министра обороны РФ Крупчак стал полковником ВС РФ. Также он занимал должность депутата Госдумы РФ, был членом партии «Единая Россия». В декабре 2007 года он получил украинское гражданство. С 2000 года Крупчак работал в должности заместителя председателя Наблюдательного Совета ПАО «Киевский картонно-бумажный комбинат», полномочного представителя высшего руководства АО «Киевский картонно-бумажный комбинат».