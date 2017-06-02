Вашингтон, 2 июня, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Компания Google в 2018 году запустит функцию блокировки рекламы в браузере Chrome. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой источники, близкие к компании.

Google Google Chrome

По информации издания, благодаря новой функции будут блокироваться те объявления на сайтах, которые, как считается, «создают плохой рекламный опыт для пользователей». Воспользоваться этой возможностью можно будет как в мобильной, так и десктопной версии браузера.

В то же время для рекламодателей и разработчиков сайтов компания предоставит инструмент Ad Experience Reports. Он будет информировать о случаях несоответствия рекламы имеющимся правилам, а также даст инструкцию о том, как устранить проблему. Причем этот инструмент будет доступен до появления функции блокировки рекламы.

Отмечается, что в компании никак не прокомментировали и не подтвердили появление новой функции. Однако, как сообщает издание, разработчики и рекламодатели уже проинформированы об этом. Сроки внедрения новинок могут поменяться.

В список неприемлемых типов рекламных объявлений могут попасть всплывающие окна и автоматически включающиеся видео со звуковыми объявлениями.