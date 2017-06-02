Ижевск, 2 июня, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Проект Sentra в России может быть свернут, поскольку завод «Лада Ижевск» в мае не выпускал автомобили Nissan, а представители японской компании покинули город, написало 1 июня издание «Авторевю».

Michael Sheehan Эмблема Nissan

Тем не менее Sentra до сих пор предлагается компанией, начальная цена автомобиля составляет 869 тыс. рублей. Сам завод продолжает производить модели LADA Vesta (седан) и Granta (лефтбек), также на лето запланировано начало производства универсала Vesta.

В марте 2017 года Nissan уже приостанавливал производство Sentra по причине переполнения складов, спрос на эти автомобили не поспевал за предложением. Как пишет «Авторевю», после появления в СМИ сообщений об остановке компания заявила, что производство возобновлено, но по информации «Авторевю» было выпущено всего лишь 19 машин.

Представители компании сообщают, что на данный момент производство Sentra остановлено, однако, они не подтвердили информацию о её снятии с производства.

Напомним, Nissan начал производить Sentra в 2014 году, автомобиль предлагался с двигателем объемом 1,6 л и мощностью 117 л.с. Можно было выбрать два варианта трансмиссии — механическую коробку или вариатор.

В 2015 году завод также стал производить модель Tiida, но уже в августе 2015 года производство было прекращено из-за малого спроса на эти автомобили.