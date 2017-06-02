Кишинёв, 2 июня, 2017, 15:03 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ избран вице-спикером парламента республики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, за его назначение проголосовали 52 депутата парламентского большинства.

Longin Wawrynkiewicz Юрий Лянкэ

К моменту голосования в зале кроме представителей парламентского большинства никого не осталось. Заседание сперва покинули социалисты в знак протеста против высылки из страны пяти российских дипломатов. Перед уходом они внесли инициативу о вотуме недоверия главе МИД Андрею Галбуру.

Позже из зала ушли коммунисты, либерал-демократы и либералы, протестующие против поправок, наделяющих депутатские группы, сформированные из парламентариев покинувших свои фракции, равными правами с парламентскими фракциями.

В итоге в зале заседаний осталась лишь фракция Демпартии и подконтрольные им группы депутатов-«перебежчиков».