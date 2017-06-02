Кострома, 2 июня, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Сегодня, 2 июня, урну доставят в Подольское и передадут родственникам погибшего. Затем состоится торжественный обряд захоронения. Почтить память Николая Абрамова приедут офицеры Министерства Обороны РФ, красноселы и костромской духовой военный оркестр.

mary-troublemaker Вечный огонь

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Николай Абрамов будет захоронен рядом с могилами родителей, рядовой погиб на Украине в 1941 году, ему было 25 лет.

Всего в годы войны свои жизни отдали около 120 000 костромичей. Героями Советского Союза стали 172 жителя Костромской области.