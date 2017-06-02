Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что вопрос о разрешении поставок в Россию помидоров из Турции будет обсуждаться в течение лета 2017 года.

Pixabay.com Помидоры

По его словам, импорт турецких помидоров может быть разрешен в некоторые сезоны для для производства отдельных видов продукции (соусов, соков), однако о больших объемах речи не идет

«Мы можем выйти на какую-то договоренность. Но я бы не ожидал каких-то очень высоких объемов поставок, все равно они будут достаточно ограничены, если мы придем к соглашению», — сказал вице-премьер.

Дворкович уточнил, что с точки зрения нехватки российских помидоров самый острый период — с ноября по апрель. До этого времени будут идти консультации. Однако он напомнил об имеющемся на рынке предложении дешевых томатов в этот период.

Также глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил журналистам, что Россия может разрешить импорт томатов только трех турецких производителей, остальных фактически невозможно проверить.

«С точки зрения безопасности мы в любом случае все турецкие помидоры допустить не можем. Они выращиваются в маленьких теплицах и потом концентрируются, тогда нельзя найти ответственного за качество экспортной продукции», — сказал Данкверт.

Напомним, с 1 января 2016 года действует эмбарго на поставку ряда турецкой продукции, введенное Россией в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты.