Киев, 2 июня, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Жителя Черкасской области задержала Служба безопасности Украины (СБУ) по обвинению в распространении «российской пропаганды», сообщает 2 июня пресс-служба ведомства.

Допрос гестапо. Рисунок

Согласно сообщению, в Черкасской области был задержан гражданин Украины по обвинению в распространении в социальных сетях «антиукраинских материалов». Также во время обыска сотрудники СБУ изъяли у подозреваемого планшет и смартфон.

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Помимо этого, на гражданина было заведено уголовное дело по статье «Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий».

Напомним, одним из видов деятельности СБУ на территории Украины является поиск и задержание «сепаратистов», «российских пропагандистов» и «террористов», которые якобы получают «задания от российских спецслужб».

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