Белгород, 2 июня, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Белгородский государственный научно-исследовательский университет должен рассмотреть докторскую диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского в начале июля. Как уже сообщало ИА REGNUM, диссертационный совет БелГУ получил работу министра в мае. Ряд экспертов подали в министерство образования и науки заявление, в котором потребовали лишить Мединского докторской степени по истории, объявив его работу «ненаучной» и «абсурдной».

Kremlin.ru Владимир Мединский

По словам руководителя управления БелГУ по связям с общественностью и СМИ Вероники Смирновой, комиссия, которая будет заниматься диссертацией Мединского, уже сформирована из членов диссертационного совета по специальности «отечественная история».

Дата рассмотрения диссертации станет известна после заседания диссертационного совета, которое состоится 15 июня. Рассмотрение должно состояться не позднее 17 июля, а объявить о защите нужно за 15 дней до нее, поэтому «день икс» для Мединского настанет в начале июля — предположительно, 2 июля.

При этом не сообщается, предстанет ли перед диссертационной комиссией сам автор работы — по некоторым данным, Мединский сам еще не знает, отправится ли он в Белгород.

Напомним, скандал вокруг докторской диссертации Владимира Мединского тянется с 2016 года. Историки Вячеслав Козляков, Константин Ерусалимский и эксперт «Диссернета», борец с плагиатом Иван Бабицкий обвинили работу по истории на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.» в «ненаучности» и «абсурдности» и потребовали от министерства образования и науки РФ лишить Мединского степени доктора исторических наук.

Рассмотрение в Белгороде станет уже третьей попыткой установить, насколько честно Мединский получил свою вторую научную степень. Работу направили в диссертационный совет Уральского федерального университета в Екатеринбурге, но рассмотрения по существу не вышло из-за занятости министра. Затем диссертацию должны были рассматривать в МГУ, но там это делать отказались на том основании, что плагиата в диссертации нет. Только после этого высшая аттестационная комиссия передала работу Мединского в диссертационный совет БелГУ.