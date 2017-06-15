Санкт-Петербург, 15 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 2 июня на заседании Временного правительства решено обнародовать дело Гримма. Гофман, министр иностранных дел Швейцарии, прислал телеграмму на имя швейцарского посланника в Петрограде, в которой последний уполномочивается сообщить Гримму, председателю Циммервальдской интернациональной социалистической комиссии, о желании Германии заключить с Россией сепаратный мир на почетных условиях. Далее сообщается, что Германия не откроет наступления, пока есть надежда на мир с Россией. Временное правительство, получив этот документ, поручило Церетели и Скобелеву расследовать это дело. Гримм при опросе ответил, что он такого сообщения не получал, избегал всяких сношений с представителями германской социалистической партии большинства, а также разговоров на политические темы в германском посольстве, и как социал-демократ не позволит пользоваться собою как передатчиком империалистических планов мира между правительствами. Церетели и Скобелев признали объяснения Гримма неудовлетворительными, и правительство постановило предложить Гримму покинуть Россию.

Французский социалист Альбер Тома в кабинете

Правительство постановило назначить Лукомского начальником штаба Верховного главнокомандующего.

На особом совещании по созыву Учредительного собрания принята пропорциональная система выборов.

На совещании в министерстве юстиции с участием тальмана (председателя) финляндского сейма рассматривался вопрос о финских «активистах»; для более детального обследования послан в Гельсингфорс прокурор судебной палаты Громов.

Председатель Госдумы Родзянко обратился ко всем членам Думы с письмом:

«Политические события текущего времени требуют, чтобы г.г. члены Гос. думы были наготове и на месте, так как, когда и в какой момент их присутствие может оказаться совершенно необходимым, установить невозможно. Эти обстоятельства могут наступить внезапно, и вопрос о вызове членов Гос. думы может в таком случае представиться весьма затруднительным в порядке спешного разрешения, а самое прибытие их к месту будет, несомненно, со значительным опозданием.

Ввиду этого я позволю себе обратиться к г.г. членам Гос. думы с покорнейшей просьбой выезжать из Петрограда только в исключительных случаях, а отсутствующих — принять меры к возвращению в Петроград».

«Известия» публикуют ответ Исполкома Петроградского Совета Вандервельде, Тома и де Брукеру. Исполком заявляет, что международная социалистическая конференция — «объединение трудящихся всего мира для борьбы со всеми поползновениями империализма затянуть войну». Объединение должно произойти на основании формулы «всеобщий мир без аннексий и контрибуций на основе права народов на самоопределение». Если такое объединение произойдет, то Исполком полагает, что вопросы об Эльзас-Лотарингии и вознаграждении пострадавших областей, таких как Бельгия, Польша, Галиция, Сербия и др., будет нетрудно разрешить на почве взаимного доверия.

Эмиль Вандервельде

Петроградский Совет предварительным условием участия в конференции не ставит требования ни одной партии отречься от практикующейся ею политики относительно своего правительства и считает нецелесообразным, чтобы отдельные партии условием своего участия в конференции ставили предварительное принятие другими партиями каких-либо обязательных решений.

Что же касается предварительной конференции социалистов держав Согласия, на которой настаивает Вандервельде и другие в своем письме, то с точки зрения Исполкома такая конференция не нужна.

Исполком Петроградского Совета, обсудив доклад о финансовом положении Совета, постановил к правительству за субсидией не обращаться.

На заседании Петроградского Совета выбраны 8 делегатов на Всероссийский съезд Советов и одобрены тезисы докладов к съезду по вопросам о войне, о революционной демократии и правительственной власти, о международной конференции и о национальном вопросе.

Совещание всех социал-демократических течений съезда Советов решено продлить сегодня. Во время перерыва пришел представитель фракции большевиков и заявил, что фракция решила на общем собрании прекратить прения о войне и перейти к вопросу о власти. Совещание меньшевиков на это согласилось.

На вечернем заседании присутствовало около 350 человек. Председатель Хинчук. С докладом по вопросу власти выступил Войтинский (меньшевик). Он указывает: нынешняя власть явилась следствием необходимости твердой, единой власти. Говорит, что коалиция с буржуазией диктуется тем, что «огромная часть населения, крестьянство, правее нас», и утверждает, что за все время коалиции министры-социалисты на заседаниях правительства ни разу не были в меньшинстве.

Каменев (большевик) указывает, что за 5 недель коалиционное правительство не сделало ничего ни в политической области, на что указывают националистические движения Украины и Финляндии, ни в экономической области, на что указывают волнении рабочих. Нужна твердая революционная власть — власть Советов.

Лев Каменев

Мартов вхождение социалистов в правительство считает ошибкой и думает, что власть надо оставить в руках буржуазии и держать ее под контролем Советов. Либер (меньшевик) видит трагедию положения в том, что русский пролетариат принужден строить буржуазное государство. Лозунги социальной революции неосуществимы.

На Марсовом поле на могиле жертв революции проходила демонстрация итальянской колонии. С речами выступали члены итальянской делегации: депутаты Лабриола, Раймоидо и Каин.

Объявлен расчет и закрыт завод Лангензинена. Впоследствии Совет фабрично-заводских комитетов выяснил, что это был умышленный локаут, и завод открыли сами предприниматели, заявив, что деньги для работ нашлись. Акции завода принадлежат Азовско-Донскому банку.

Рабочие фабрики Кожевникова в количестве 750 человек выразили протест против разгрузки Петрограда, видя в ней намерение фабрикантов и правительства избавиться от части революционного пролетариата.

Херсонский Совет арестовал градоначальника, городского голову, членов управы и секретаря по обвинению в хищениях и злоупотреблениях при приемке обуви для армии.

Недавно закончившийся Черноморский губернский съезд Советов избрал новый состав губернского комиссариата, который должен был вступить в исполнение своих обязанностей. 1 июня состоялось собрание лиц, занимающих административные посты, решивших оказывать незаконно избранному комиссариату сопротивление и не сдавать дел. Совет решил выслать из пределов губернии заместителя губернского комиссара, устранить от должности товарища прокурора, занять канцелярию губернатора воинским отрядом и потребовать от Временного правительства, Всероссийского Съезда Советов и Закавказского комитета командировать особую комиссию для предания суду бывшей администрации.

В Киеве получена телеграмма от Временного правительства о том, что издание акта об автономии Украины до Учредительного собрания правительством отклонено. Что же касается украинского войска, то образование его разрешается в пределах, ранее дозволенных.

В Киеве состоялось объединенное заседание Исполкома Советов, общественных организаций и коалиционного совета киевского студенчества. Обсуждалась декларация Центральной Украинской Рады и ответ на нее правительства. Принята резолюция, всецело поддерживающая правительство.

Украинский Совет

Начальником Киевского военного округа опубликовано сообщение о полученной им 28 мая от Керенского телеграмме:

«По военным условиям считаю украинский съезд несвоевременным ввиду невозможности в настоящее время отвлекать солдат и офицеров от выполнения их прямого долга пред отечеством. Вопрос о национальных войсках спешно вносится на рассмотрение В.П.».

Но так как войсковой генеральный комитет возбудил ходатайство об отмене этого распоряжения, то начальник военного округа вновь запросил Керенского. В ответ получена следующая телеграмма:

«Всякий солдат и офицер может осуществлять все права свободного гражданина, поскольку долг службы не препятствует этому. В настоящее время считаю долгом всякого солдата оставаться в рядах армии, поэтому всякие обращения о разрешении съездов, не входящих в систему общей войсковой организации, вынужден отклонять».

Закрылся Всеукраинский Сельский съезд. Последний день был посвящен выборам крестьянских депутатов в Украинскую Центральную Раду и выборам центрального комитета украинского крестьянского союза.

Открылся внеочередной съезд финляндской социал-демоктратии. Съехалось до 200 делегатов. Основные вопросы съезда: взаимоотношения Финляндии и России, коалиционный сенат, отношение к Интернационалу.

Ленин пишет статью «Не демократично, гражданин Керенский!» по поводу Всеукраинского войскового съезда:

«Военный министр признает «несвоевременным» съезд украинцев и своей властью запрещает этот съезд! Еще совсем недавно гражданин Керенский «подтягивал» Финляндию, теперь он решил «подтянуть» украинцев. И все это делается именем «демократии»!

Когда-то А. И. Герцен сказал, что когда посмотришь на «художества» господствующих классов России, то становится стыдно сознавать себя русским. Это говорилось тогда, когда Россия стонала под игом крепостничества, когда кнут и палка властвовали над нашей страной. Теперь Россия свергла царя. Теперь от имени России говорят Керенские и Львовы. Россия Керенских и Львовых обращается с подчиненными национальностями так, что и теперь невольно напрашиваются на язык горькие слова А. И. Герцена. Мы не говорим уже о том, что своей «великодержавной» националистической политикой гр. Керенский только усиливает, только разжигает именно те «сепаратистские» стремления, против которых Керенские и Львовы хотят бороться. Мы спрашиваем: совместимо ли с достоинством даже не социализма, а простого демократизма такое третирование угнетенных национальностей? Мы спрашиваем: где же предел «шалостям» гр. Керенского и тех, кто с ним? Мы спрашиваем партию «социалистов-революционеров»: одобряет ли она запрет украинского съезда ее почетным членом, гражданином Керенским?

Нам сообщают, что в Исполнительном комитете Совета рабочих и солдатских депутатов вчера постановлено пригласить гражданина Керенского специально для объяснения с ним по вопросу о самоопределении наций и национальной политике вообще.

А еще говорят, что «контактная комиссия» приказала долго жить. Нисколько, господа! Двоевластие осталось. Из нынешнего положения никакого выхода нет, кроме перехода всей власти к Советам рабочих и солдатских депутатов».

Демонстрация в Хельсинки (Гельсингфорсе)

Выехавшая в Кронштадт по поручению Временного правительства комиссия, на которую возложена задача проверить основательность арестов содержащихся в кронштадтских тюрьмах офицеров, приступила к работам. Большинство обвинений против арестованных сводится к участию в карательных экспедициях, расстреле, битье матросов и тому подобное.

«Известия» пишут, что матросы — свидетели против обвиняемых

«рассказывают о подавлении восстания 1906 г., о массовых расстрелах, о баржах, переполненных трупами казненных и потопленных в море, и о других ужасах… Террор власти… и ужасы рассказывают совершенно просто, как обычные вещи… И всюду во все действия обвиняемых солдаты и матросы стараются вникнуть и рассмотреть совесть служителей царизма».

Газета «Дело народа» приводит другие подробности:

«Среди 178 арестованных есть лица, задержанные по ошибке… но наряду с ними проходят форменные казнокрады. Рядом с ними проходят люди, до ужаса доводившие формы кулачной расправы, люди, на совести которых лежат здоровье и благополучие не одного матроса».

Рассматривая дела обвиняемых, комиссия постановила большинство из неоправданных перевести в Петроград в распоряжение Временного правительства.

«Известия» печатают резолюцию стачечного комитета железнодорожных рабочих и мастеровых Петрограда, в которой он выражает доверие Исполкома Совета, передает ему разрешение конфликта и прекращает свое существование.

На конференции фабрично-заводских комитетов Петрограда докладчиком о биржах труда выступает Михайлов. Он настаивает, чтобы биржи труда основывались и работали под руководством профсоюзов. Предложенная им резолюция принимается и передается в комиссию для обработки. Докладчиком о роли заводских комитетов в профдвижении выступает Рязанов.

Всероссийский съезд крупной буржуазии принял резолюцию:

«Вмешательство рабочих в управление предприятиями… подчинение финансово-хозяйственной жизни заводов контрольно-хозяйственным комиссиям, хотя бы учреждаемым правительством или отдельными представителями власти, должны быть прекращены и не могут быть рекомендуемы».

На том же заседании съезд принял обращение к правительству от имени промышленности, указывающее на его обязанность использовать всю полноту власти для поддержания в стране порядка, охраны собственности и для защиты прав граждан.

На съезде партии эсеров в Москве вечером проходили выборы ЦК, которые затянулись до 4 часов ночи.

Крестьяне

Троцкий описывает земельный конфликт в России в эти дни:

«В Казанской губернии, где крестьянское движение приняло особенно бурный размах, левые эсеры самоопределились раньше, чем в других местах. Во главе их стоял Калегаев, будущий нарком земледелия в советском правительстве в период блока большевиков с левыми эсерами.

С середины мая начинается в Казанской губернии систематическая передача земель в распоряжение волостных комитетов. Смелее всего эта мера проводится в Спасском уезде, где во главе крестьянских организаций стоял большевик. Губернские власти жалуются в центр на аграрную агитацию, которую ведут большевики, прибывшие из Кронштадта, причем благочестивая монахиня Тамара арестована ими будто бы «за возражения».

Из Воронежской губернии комиссар докладывает 2 июня: «Случаи различных правонарушений и незакономерных действий в губернии с каждым днем учащаются, особенно на аграрной почве». Захваты земли в Пензенской губернии становятся настойчивее. Один из волостных земельных комитетов Калужской губернии отобрал у монастыря половину покоса; по жалобе настоятеля уездный земельный комитет постановил: отобрать покос целиком. Это не частый случай, когда высшая инстанция оказывается радикальнее низшей.

Игуменья Мария из Пензенской губернии плачется на захват монастырских владений. «Местные власти бессильны». В Вятской губернии крестьяне наложили запрет на имение Скоропадских, семьи будущего украинского гетмана, и «до разрешения вопроса о земельной собственности» постановили: к лесу не прикасаться, а доходы по имению сдавать в казну.

В ряде других мест земельные комитеты не только снизили арендную плату в пять-шесть раз, но и постановили вносить ее не помещикам, а в распоряжение комитетов, впредь до разрешения вопроса Учредительным собранием. Это была не адвокатская, а мужицкая, т. е. серьезная, постановка вопроса о непредрешении земельной реформы до Учредительного собрания.

В Саратовской губернии крестьяне, вчера еще только запрещавшие помещикам рубить лес, сегодня стали рубить его сами. Все чаще крестьяне захватывают церковные и монастырские земли, особенно там, где мало помещичьих. В Лифляндии батраки-латыши вместе с солдатами латышского батальона приступили к планомерному захвату баронских имений.

Из Витебской губернии лесопромышленники вопят о том, что мероприятия земельных комитетов разрушают лесопромышленность и препятствуют обслуживать нужды фронта. Не менее бескорыстные патриоты, помещики Полтавской губернии, скорбят о том, что аграрные беспорядки лишают их возможности доставлять продовольствие для армии. Наконец, съезд коннозаводчиков в Москве предупреждает, что крестьянские захваты грозят великими бедствиями отечественной коннице.

Тем временем обер-прокурор Синода, тот самый, который называл членов святейшего учреждения «идиотами и мерзавцами», жаловался правительству на то, что в Казанской губернии крестьяне отбирают у монахов не только земли и скот, но и муку, необходимую для просфор. В Петроградской губернии, в двух шагах от столицы, крестьяне изгнали из имения арендатора и начали хозяйничать сами. Недремлющий князь Урусов 2 июня снова телеграфирует во все концы: «Несмотря на ряд моих требований… и пр и пр. Вновь прошу вас принять самые решительные меры». Князь забывал лишь указать, какие именно.

В то время как по всей стране развертывалась гигантская работа корчевания наиболее глубоких корней средневековья и крепостничества, министр земледелия Чернов собирал в своих канцеляриях материалы для Учредительного собрания. Он намеревался проводить реформу не иначе как на основании точнейших данных земельной и всякой иной статистики и потому сладчайшим голосом убеждал крестьян подождать конца его упражнений. Это не помешало, впрочем, помещикам сбросить селянского министра с поста задолго до того, как он заполнил свои сакраментальные таблицы».

«Социал-демократ» пишет: «Народная газета» в Париже (орган меньшинства фракции социалистов) сообщает, что во Франции запрошено разрешение на распространение «Известий Петроградского Совета», «Правды» и «Новой Жизни».

Курс иностранной валюты, установленный расчетным отделом по кредитной части на июнь: фут стерлингов — 160 руб., франк — 50 руб., доллар — 3 р. 36 к., иена — 1 р. 73 к.