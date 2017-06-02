Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Рабочий день в XXI веке может сократиться до двух часов. Об этом, как передает НТВ, заявил министр труда и социальной защиты населения России Максим Топилин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Плакат СССР. Клуцис Г. Выполним план великих работ. 1930 г

«XX век — это век 8-часового рабочего дня, как правило, как стандарт, как норма, — говорит глава Минтруда. — Может быть, в XXI веке будет стандартом 4 часа. Или, может быть, 5 часов, 6 часов, я не знаю».

Топилин также не исключил, что дневную работу граждане смогут выполнять и в течении двух часов, а потом «заниматься своими делами».

По его мнению, люди смогут потратить освободившееся время на занятия спортом и проведение его со своей семьей, а также преумножение культурных ценностей.

При этом Топилин считает, что несмотря на сокращение рабочего дня, зарплата и стоимость труда будут расти.

«Зарплата должна расти, как я уже сказал, стоимость труда должна расти, — говорит министр. — Мне кажется, мы в этом направлении должны думать, думать о хорошем, о перспективах, о том, что мы будем меньше работать и гораздо больше уделять времени своей семье».

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