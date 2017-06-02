Москва, 2 июня, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Центробанку в процессе создания национальной криптовалюты придется приложить максимум усилий, чтобы не допустить сбоя в российской платёжной системе и избежать перезагрузки рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил специалист по исследовательской деятельности кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция» Московской школы управления СКОЛКОВО Егор Кривошея.

Криптовалюта. Биткоин

О необходимости национальной криптовалюты заявила зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе Петербургского международного экономического форума. Ранее ЦБ уже предлагал считать криптовалюты цифровым товаром, Скоробогатова сообщала о том, что в Госдуму в скором времени поступят документы, предлагающие прописать такую норму в законодательстве.

Создание локальной виртуальной валюты будет полезно, в первую очередь, государству и участникам формальной безналичной экономики, считает Егор Кривошея.

«Плюсы анонимности и безопасности могут привлечь серый сегмент экономики, а это задача, которую государство уже давно пытается решить — по различным оценкам, теневая экономика в России составляет около 35% от ВВП», — отмечает эксперт.

Впрочем, для того, чтобы криптовалюта функционировала должным образом, ЦБ придется решить ряд вопросов. Так, например, криптовалюты должны быть, согласно своей технологии, распределенными, без участия централизованного держателя валюты. При этом, объясняет Кривошея, национальную валюту обычно выпускает ЦБ — его ключевая цель обеспечить ее стабильностью

«При создании распределенной криптовалюты ЦБ придется разработать новые подходы к стимулированию экономики, а это новая макрополитика, новая экономика. И она ещё даже не имеет теории, поэтому, входя в «новую игру» с «классическими» методами, есть риск того, что на рынке финансовых услуг начнут происходить сбои», — опасается Кривошея.

Кроме того, необходимо обеспечить участие лишь легальных пользователей такой валюты, продолжает он.

«В противном случае, подобная валюта может использоваться для финансирования преступности, терроризма и незаконной торговлей, например, для обеспечения наркотрафика. Эти вопросы не удалось решить биткоину и пока понятного ответа на них нет», — считает Кривошея.

Если основные вопросы будут разрешены, то государство сможет стать универсальным посредником, а локальная криптовалюта приведет к созданию центрального платежепровода, считает он. Скорость реализации такого проекта при этом будет также зависеть от того, насколько быстро ЦБ решит эти вопросы.

«Но есть и другой вариант — если вопросы решить не удастся, может произойти сбой в российской платёжной системе, что приведёт к отказу от современных методов оплаты и необходимости перезагрузки рынка», — рассказал Кривошея.