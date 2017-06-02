Калуга, 2 июня, 2017, 14:57 — ИА Регнум. В рамках координационного совета Союза представительных органов муниципальных образований РФ 1 и 2 июня в Перми проходят заседания на тему «Представительные органы муниципальных образований сегодня: муниципальная повестка и федеральные возможности», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба городской думы Калуги На заседании

Как пояснил председатель координационного совета, глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов, участники заседания обсуждают вопросы взаимодействия представительных органов муниципальных образований с законодательными органами субъектов Российской Федерации и Госдумой РФ. Особое внимание уделяется участию представительных органов муниципальных образований в реализации федеральных проектов.

На повестке дня вопросы о тенденциях развития федерального законодательства по вопросам местного значения в 2017 году, о формировании и продвижении законодательных инициатив муниципальных образований.

В завершение работы участники заседания ознакомятся с опытом проведения исторического форума в городе Перми.