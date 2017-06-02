Чита, 2 июня, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в рамках Петербургского международного экономического форума подписала соглашение с вице-президентом, руководителем блока взаимодействия с органами власти и управления публичного акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель» Еленой Безденежных. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Anton Starikov Деньги

Предметом соглашения является взаимодействие в области социально-экономического развития Забайкальского края, поддержки и реализации инвестиционных проектов ГМК «Норильский никель», создания и развития объектов производственной, социальной и иной инфраструктуры. Правительство края в рамках соглашения обязуется в пределах своих полномочий обеспечивать реализацию мер государственной поддержки инвестиционной деятельности компании и геологоразведочной компании «Быстринское» на территории края.

«Компания обязуется в 2017—2026 годах профинансировать мероприятия, направленные на решение социально значимых вопросов в муниципальных образованиях, расположенных на территории края», — сказала Елена Безденежных.

По словам вице-президента компании, сумма финансирования, помимо налоговых поступлений в бюджет края, составит не менее 3,2 млрд рублей. Финансирование будет производиться в рамках ежегодного заключения договора с Фондом развития Забайкальского края.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова поблагодарила компанию «Норильский Никель» за участие в социальных проектах на территории региона. «В частности, за помощь в реализации проекта «Успешная школа — успешное будущее!», а также поддержку инициатив граждан. Таким образом, аккумулируя усилия общества, власти и бизнеса, мы сможем сделать Забайкалье красивым и удобным для жизни», — сказала руководитель региона.