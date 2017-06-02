Ярославль, 2 июня, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Муниципальный совет Чебаковского сельского поселения Тутаевского района Ярославской области лишил полномочий двух депутатов совета. Они не предоставили декларации о доходах за 2016 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Yarprok.ru Прокуратура Ярославской области

Проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в сельских поселениях провела Тутаевская межрайонная прокуратура сразу после истечения срока представления деклараций (1 мая). По итогам проверки председателю муниципального совета было внесено представление об устранении нарушений, которое совет и исполнил на ближайшем заседании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае полномочий депутата был лишен председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин, который не указал факт пользования гаражом отца в 2015 году. Этому также предшествовало представление прокуратуры.