Москва, 2 июня, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Цены на нефть продолжают стремительное падение, теряя позиции пятый день кряду. Сообщения о внушительном сокращении запасов углеводородов в США не воодушевило участников рынка, которые настороженно поглядывают на показатели добычи и бурения, а те продолжают расти, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.

Pixabay.com Добыча нефти

«На этой неделе американская статистика была единственным потенциальным фактором, который мог хотя бы временно улучшить настрой в сырьевом сегменте. Но негатива оказалось больше», — отметил он.

«С начала недели нефть сорта Brent потеряла уже свыше 6%, пройдя не только важный рубеж в 50 долларов, но и нарушив целостность следующего психологического уровня.

Новая волна беспокойства на рынке черного золота была спровоцирована заявлением министра нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби, который намекнул, что страна может попытаться выйти из соглашения ОПЕК+», — пояснилэксперт.

По его мнению, «сигнал явно крайне опасный. Если Багдад всерьез заговорит о таком намерении, это повлечет еще более масштабный обвал цен, поскольку вслед за Ираком могут уйти и другие производители, которые тоже не прочь нарастить производство. Тем более действия картеля, судя по настроениям на рынке, не возымели ожидаемого воздействия на цены».

«На фоне мрачных перспектив рынка энергоносителей под внушительным давлением торгуются российские фондовые индексы, хотя сейчас давление несколько ослабло за счет истории с АФК «Система» — появилась информация о том, что «Роснефть» и «Система» могут заключить мировое соглашение», — сказал Диргин.

«Это тоже немаловажный фактор, который довлеет над рынком в последнее время, но главным ориентиром будет и далее оставаться нефть. И пока котировки не нащупают дно и не оттолкнутся от него, уверенного восстановления ММВБ и РТС ожидать не стоит», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Ирак снова стремится выйти из соглашения ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти. На этот раз все будет зависеть от того, как рынки отреагируют на уменьшения нефтепроизводства, заявил 2 июня иракский министр нефти Джаббар аль-Лаиби заявил Sputnik на полях Петербургского международного экономического форума.

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