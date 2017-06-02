Королёв, Московская область, 2 июня, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Отстыковка состоялась в 13:47 мск. Вход «Союз МС-03» в плотные слои атмосферы произойдет в 16:47 мск. Посадка состоится в 17:10 мск на территории Казахстана — на расстоянии ста километров от города Жезказган (Карагандинская область).

Роскосмос Расстыковка, КК «Союз»

На борту «Союза МС-03» находятся российский космонавт Олег Новицкий и французский астронавт Тома Песке.

На МКС остались работать российский космонавт Федор Юрчихин и два американских астронавта Джек Фишер и Пегги Уитсон.

Новицкий и Песке проработали на МКС 197 суток.

Напомним, «Союза МС-03» стартовал с космодрома Байконур 17 ноября 2016 года. 20 ноября 2016 года участников экспедиции МКС-50/ 51.

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