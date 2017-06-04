Минск, 5 июня, 2017, 02:18 — ИА Регнум. Такой рынок действительно даст возможность снизить расходы и сэкономить средства. Кроме того, это прояснило бы ценообразование на газ и электроэнергию, например, помогло бы понять разницу в цене между 400 долларами для белорусских предприятий и 300 для населения (при покупке его в России за 130 долларов).

ЕАЭС

Обращает на себя внимание тот факт, что Евросоюз за десятки лет своего существования не создал пока еще единый энергорынок, на данный момент определены лишь общие черты его создания. Интересно, что создание единого энергорынка диктуется различными целями для ЕС (и экономическими, и экологическими, и технологическими, и научными), но среди них есть и еще одна. Это — следствие тревоги по поводу сильной зависимости от поставок энегоресурсов из России.

Причем тревога за последние несколько лет возросла по понятным причинам: отношения с Россией испортились. Европейский официоз стремится к сдерживанию России на европейском энергетическом рынке.

Насколько вероятно евразийскому рынку стать таким же сдерживающим фактором? Читайте здесь: На каких условиях возможно создание Энергетического союза ЕАЭС?

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