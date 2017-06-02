Анкара, 2 июня, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Жалоба содержит девятистраничный документ, в котором Рубин обвиняется в оскорблении президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По мнению турецкой стороны, оскорбления в отношении президента являются также оскорблениями в адрес Турции.

Рубин также обвиняется поддержке религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организации ФЕТО, которую руководство Турции подозревает в организации попытки государственного переворота летом 2016 года.

После неудавшейся попытки переворота и последовавшей за ней чистке в армии и других службах Рубин обвинил Эрдогана в использовании переворота для борьбы с политическими оппонентами.

Напомним, попытка государственного переворота в Турции произошла в ночь с 15 на 16 июля 2016 года, в ходе путча с применением тяжелой техники и авиации погибло около 250 человек, более 2 тыс. получили ранения. Анкара обвинила в случившемся религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в изгнании в США.