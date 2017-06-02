Казань, 2 июня, 2017, 14:32 — ИА Регнум. В Казани стартует этап Мировой лиги по волейболу. Со 2 по 4 июня между собой сыграют сборные России, Франции, Болгарии и Аргентины.

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Сборная России проведет 2 июня матч против сборной Аргентины, 3 июня сыграет с командой Франции, а 4 июня встретится с командой Болгарии.

Отметим, что в составе российской сборной на паркет не выйдут Максим Михайлов, Юрий Бережко, Сергей Гранкин, а также Алексей Спиридонов и Дмитрий Мусэрский.

Отметим также, что матчи были перенесены в Казань в свзяи с отказом организаторов проводить турнир в Сургуте.

Напомним, что мировая лига является ежегодным турниром среди мужских национальных сборных по волейболу. Она считается самым престижным коммерческим турниром среди волейбольных команд.

Действующим чемпионом мировой лиги является сборная Сербии, которая в 2016 году впервые в своей истории завоевала это звание, обыграв в финале команду Бразилии (3:0).