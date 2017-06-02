Париж, 2 июня, 2017, 14:29 — ИА Регнум. Лидер Коммунистической партии Франции Пьер Лоран заявил 2 июня о ее возможном переименовании, подчеркнув, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время, сообщает BFMTV.

Pcf.fr Коммунистическая партия Франции

С таким заявлением Лоран выступил в интервью французским СМИ.

«У меня нет никаких табу на подобные вопросы. Мы рассмотрим этот вопрос со всех сторон, а также пошлем все сигналы, какие необходимо, чтобы продемонстрировать новизну нашего нынешнего проекта», — отметил он.

«Когда пройдет выборный период, я возьму на себя инициативу и начну масштабные дебаты по этим вопросам», — добавил он, имея в виду национальный съезда партии, который должен пройти 23 и 24 июня.

Помимо Коммунистической партии Франции, о возможной смене названия своих партий заявил заместитель лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен Флоран Филиппо, а также лидер Социалистической партии страны Жан-Кристоф Камбаделис.

Напомним, во время прошедших во Франции выборов президента страны ни один кандидат от мейнстримовых сил — Социалистической партии, партии «Республиканцы» и других — не смог пройти во второй тур голосования, в котором за право стать главой Елисейского дворца поборолись бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон, избиравшийся как независимый кандидат, а также Марин Ле Пен, лидер правой партии «Национальный фронт». Такое развитие событий стало поводом не только для переименования парий, но и для изменения повестки их дня. В частности, Ле Пен после поражения на выборах заявила о возможности отказа ее партии от цели выхода Франции из зоны евро.