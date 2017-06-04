Тбилиси, 5 июня, 2017, 01:55 — ИА Регнум. Грузия является стратегическим партнером США и Турции, «островком стабильности» в регионе и образцом демократии. Во всяком случае, так говорят зарубежные должностные лица, и это своими словами подтверждают грузинские власти. Вопрос даже не в том, насколько все это — лишь слова, а в том, не является ли это партнерство игрой в одни ворота, когда от Грузии ожидается исполнительность и подчиненность, но не политическая самостоятельность? Положение Грузии в НАТО анализирует постоянный автор ИА REGNUM Ирина Инаишвили.

Иван Юдинцев ИА REGNUM Грузия, МИД

Видимость самостоятельности создали визит главы МИД Ирана в Тбилиси и ответная поездка премьер-министра Грузии в Иран. Несмотря на многие договоренности, достигнутые в ходе этих визитов, отношения пока не продолжают развиваться. Зато грузинский премьер посетил США, а потом его турецкого коллегу принимали в Тбилиси. По официальной версии, посещение Белого дома дало Грузии поддержу Вашингтона, однако эксперты подчеркивают «казус», оставшийся за фасадом позитивных заявлений.

Из-за активного интереса к Ирану, велика вероятность, грузинское руководство столкнулось с недовольством руководства США, которые считают Иран серьезной угрозой. Что же касается контактов с Турцией, сопровождаемых заседанием совета по стратегическому партнерству между двумя странами, то в Грузии ходят разговоры о возможном закрытии учебных заведений, которые были учреждены в стране Гюленом — главным обвиняемым в попытке государственного переворота в Турции в июле прошлого года.

А что же отношения с Россией, как обстоят дела с самостоятельностью на этом направлении? Читайте здесь: Грузия — НАТО: Стратегическое партнерство или стратегическая зависимость?

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