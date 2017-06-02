Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 14:31 — ИА Регнум. «КАМАЗ» и «Сименс АГ» заключили соглашение о сотрудничестве и партнерстве, соответствующий документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме, об этом 2 июня сообщила пресс-служба российского автопроизводителя.

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Документ бы подписан Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным и членом правления «Сименс АГ» Роландом Бушем. Компании будут сотрудничать в направлениях «цифрового производства» и технологиях создания цифровых моделей процесса производства машин.

Результатом сотрудничества должно стать создание единой платформы «КАМАЗ», которая позволит осуществлять в режиме реального времени мониторинг и управление объектами производства. Также будет произведена модернизация оборудования и разработаны новые стандарты автоматизации.

«Нам необходима помощь лидеров рынка цифровых технологий, одним из которых, безусловно, является Сименс АГ», — сказал генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин.

Одним из возможных результатов сотрудничества может стать создание совместных проектов электрических грузовых машин и автобусов. Немецкий концерн Siemens имеет опыт разработки электрифицированных автомобилей подобного класса и создания необходимой им инфраструктуры, который он может передать «КАМАЗУ».

Напомним, 29 мая пресс-служба «КАМАЗА» сообщила, что компания будет участвовать в строительстве завода Mercedes-Benz на территории индустриального парка Есипово. Участие российской компании в проекте позволит получить льготы на ввоз запчастей в обмен на увеличение объемов производства и повышение локализации.