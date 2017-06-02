Москва, 2 июня, 2017, 14:22 — ИА Регнум. Российский фондовый рынок продолжает снижаться. Теперь активно падает не только индекс ММВБ, но также и индекс РТС. Долларовый индекс Российского рынка установил новый минимум с начала текущего года, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Зарубежные инвесторы потеряли интерес к российским активам и распродают акции. Но нужно сказать, что далеко не все акции падают. Так, в частности акции АФК «Системы» активно растут и к 12:00 по мск выросли уже примерно на 8%. Это произошло на фоне заявления Игоря Сечина, что мировое соглашение между АФК «Системой» по «Башнефти» возможно. Такое заявление глава Роснефти сделал в кулуарах Петербургского международного экономического форума», — пояснил Задоя.

«На этом фоне курс доллара на Московской бирже держится на отметке 56 рублей 80 копеек, евро торгуется на отметке 63 рубля 75 копеек. Индекс ММВБ упал до 1865 пунктов. А котировки нефти марки Brent, впервые с начала мая, торгуются ниже отметки в 50 долларов за баррель», — привел цифры эксперт.

«Судя по всему, черное золото не собирается расти. Реакция российского рубля на падение нефти вызывает некоторые вопросы. Западные инвестбанкиры практически в один голос твердят о том, что рубль должен упасть. Этому способствует несколько факторов, и падение нефтяных цен, и снижение интереса зарубежных инвесторов к российским активам. Так, в частности последние аукционы, которые проводил Минин по размещению ОФЗ проваливались», — отметил Задоя.

«Помимо этого, в скором времени нас ожидают выплаты дивидендов крупнейшими российскими компаниями. Традиционно акционеры переводят полученные дивиденды в доллары. Так что российский рынок снижается, рынок нефти снижается, следующим должен быть рубль», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 2 июня доллар США к настоящему времени стоит 56,77 рубля (+0,7%). Евро торгуется по 63,68 рубля (+0,7%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 5 июня, составляют 56,68 рубля за американскую валюту и 63,60 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 15 и 7 копеек соответственно.

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