Казань, 2 июня, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом» построит на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарии завод по производству ПАН-прекурсора, который, в свою очередь, является сырьём для углеродного волокна. Соглашение, закрепляющее эти намерения, было подписано 2 июня на площадке Петербургского международного экономического форума главой республики Рустамом Миннихановым и гендиректором госкорпорации Алексеем Лихачевым.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОЭЗ «Алабуга», начать реализацию проекта планируют в 2017 году, а полностью выйти на проектную мощность к 2020 году. К этому сроку предприятие будет производить пять тысяч тонн продукции в год. Есть перспектива на увеличение показателей до 25 тысяч тонн. В проекте примет участие дочерняя компания «Росатома» — АО «НПК «Химпроминжиниринг».

Общий объём инвестиций в проект составляет 6,9 млрд рублей, из них 2,1 млрд рублей — участие ОЭЗ ППТ «Алабуга». В частности, именно на долю управляющей компании особой экономической зоны выпадет не только предоставление площадки под завод, но и строительство сооружений, зданий, обеспечение их энергоресурсами.

В рамках первого этапа завод обеспечит рабочими местами 120 человек, а при выходе на проектную мощность количество работников вырастет до 700 человек.