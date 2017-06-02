Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на сессии «Бизнес-диалог Россия — США» в рамках ПМЭФ-2017 призвал американских бизнесменов помочь в налаживании нормального политического диалога между двумя странами.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Россия

«Я вас прошу от имени России и обращаюсь к американской стороне: помогите и вновь избранному президенту и его администрации Соединенных Штатов», — сказал Путин представителям бизнес-сообщества.

Поблагодарив бизнесменов за посещение ПМЭФ, глава государства подчеркнул, что нормализация отношений отвечает интересам двух стран. Со своей стороны Россия намерена продолжать диалог с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией.

Путин считает, что инициативы и конкретные соображения представителей российского и американского бизнеса, которые будут высказаны на форуме, внесут вклад в формирование благоприятной среды для решения непростой задачи восстановления политического диалога.

«За несколько предыдущих лет фактически был разрушен формировавшийся на протяжении предыдущих десятилетий фундамент взаимного сотрудничества, наши двусторонние связи оказались на низшей со времен холодной войны точке», — сказал Путин, подчеркнув, что это отразилось и на экономике, и на деловом партнерстве.

Обеспечить «надежную страховочную сетку» от колебаний политической конъюнктуры могут только прочные торговые и инвестиционные связи между РФ и США.

Путин также напомнил, как в «сложные периоды истории», например, в период становления советского государства, американский бизнес помогал стране в индустриализации.