Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 14:11 — ИА Регнум. Политическая воля необходима со стороны Москвы и Вашингтона, чтобы вывести российско-американские отношения из их теперешнего состояния, сообщил 2 июня президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир путин

По словам Путина, отношения России и США дошли до низшей точки со времен холодной войны. Разрушен фундамент отношений, хотя страны и ведут диалог в ООН и G20.

«За несколько предыдущих лет фактически был разрушен формировавшийся на протяжении предыдущих десятилетий фундамент взаимного сотрудничества, наши двусторонние связи оказались на низшей со времен холодной войны точке», — сказал президент.

Российский лидер призвал американских бизнесменов помочь в восстановлении сотрудничества между Россией и США. Со своей стороны Москва будет продолжать диалог с американским руководством.

«Но чтобы добиться успеха, нужны серьезные усилия с обеих сторон, потребуется политическая воля, готовность к решению вопросов, представляющих взаимный практический интерес», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня Путин заявил, что американский президент Дональд Трамп является прямым и искренним человеком. При этом, по его мнению, Трампа нельзя рассматривать как обычного политика.

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