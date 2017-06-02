Коктебель , Крым, 2 июня, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым принудит заказчика строительства в районе Тихой бухты в Коктебеле погасить нанесенный природе ущерб. Об этом заявил глава Минэкологии РК Геннадий Нараев на пресс-конференции в Симферополе 2 июня.

Константин Коровин. На берегу моря в Крыму. 1909

«Будет проведена проверка с привлечением наших инспекторов. Будет посчитан ущерб, который будет предъявлен хозяйствующему субъекту для погашения. Он получит предписание для проведения рекультивационных работ», — заявил Нараев.

По его словам, строительство бы нарушило природоохранное законодательство, поскольку на этом месте нет централизованного водоотведения, канализации, и «строить такие объекты в пределах в том числе водоохранных зон Черного моря абсолютно неправильно».

В середине мая крымские СМИ сообщили о том, что у въезда на территорию ландшафтно-рекреационного парка «Тихая бухта» под Коктебелем (городской округ Феодосия) началось строительство трех девятиэтажных домов — не имея декларации на начало строительных работ, фирма, задолжавшая за землю 1,5 млн рублей, пригнала на место строительную технику и начала рыть котлован под фундамент для трансформаторной подстанции.

Факт стройки вызвал серьёзную обеспокоенность среди жителей Феодосии и Коктебеля. 29 мая глава поселковой администрации Коктебеля Олег Содель объявил о прекращении строительства.

Читайте ранее: Крым: в ООПТ «Тихая бухта» остановили незаконную стройку