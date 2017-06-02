Краснодар, 2 июня, 2017, 14:10 — ИА Регнум. В Краснодарском крае стабилизируется паводковая ситуация. Мониторинг за обстановкой ведётся постоянно, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС 2 июня. На сегодня подтопленных территорий нет, уровни воды в реках нормализовались.

23.mchs.gov.ru Краснодарское водохранилище

В норме и положение дел на гидротехнических сооружениях. За ситуацией в режиме реального времени наблюдают дежурные городской единой дежурно-диспетчерской службы.

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По словам главного инженера ФГБУ «Краснодарское водохранилище» Владимира Грищенко, в настоящее время водохранилище работает в штатном режиме, при этом наблюдается тенденция к снижению притока и сброса поступающих вод.

«31 мая мы зафиксировали снижение уровня воды в водохранилище на 1 см, это примерно на 4 млн кубометров, 1 июня — ещё на один сантиметр. Это означает, что приток воды в водохранилище падает, и прогнозируем, что он будет снижаться и дальше», — сказал Грищенко.

Уровень сброса воды на данный момент составляет 1148 кубометров в секунду. Для Краснодара — это допустимый и совершенно безопасный показатель, отметил главный инженер. При вместимости водохранилища 2,6 млрд куб. м на сегодняшний день есть запас порядка 665 млн куб. м.

Что касается видео, появившегося в сети интернет и вызвавшего беспокойство горожан, на кадрах которого вода якобы переливается через шлюз водохранилища, Грищенко отметил, что это нормальная ситуация.

Он пояснил, что сооружения водохранилища сконструированы таким образом, что есть два затвора, которые регулируют сброс воды, — нижний и верхний. На видео как раз запечатлен тот случай, когда опущена верхняя задвижка, чтобы вода могла стекать сверху, например, для пропуска рыбы или мелкого мусора.

«Однако это абсолютно нормальная ситуация, она не представляет какой-либо угрозы. На данный момент верхний затвор опять подняли, и никакого перелива не происходит», — заверил Владимир Грищенко.

Как уточнили в ГУ МЧС, в настоящее время приток воды в Краснодарское водохранилище составляет около 1130 метр куб/сек, сброс 1148 метр куб/сек. Наполняемость водохранилища — около 76%.

Как сообщало ИА REGNUM, в последних числах мая региональное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение о вероятности разлива рек. Подъём уровня воды до неблагоприятных отметок прогнозировался на реке Чамлык в устьевой части реки Лаба, а также в среднем и нижнем течении реки Кубань. Это связано с избыточной увлажнённостью почвы, повышенным фоном уровней воды и учётом времени добегания дождевых стоков.

«Большая вода» от региона отступила, однако расслабляться пока рано. Теперь на Кубань движется грозовой фронт. По данным синоптиков, 2 июня в Краснодарском крае местами сохранятся сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. На реках и водотоках бассейна реки Кубань, юго-восточной территории Краснодарского края в нижнем течении реки Кубань ожидаются подъёмы уровней воды, местами до неблагоприятных отметок.