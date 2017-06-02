Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Руководство российского телевидения достигло договоренности с Международной федерацией футбола (ФИФА) о показе матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщила генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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«Безусловно, мы увидим Кубок конфедераций во всем великолепии. Соглашение достигнуто, детали вы узнаете позже», — цитирует Канделаки Р-спорт.

Отметим, что ранее, отвечая на вопрос журналистов о том, как обстоят дела с покупкой прав на трансляцию матчей, Канделаки сказала, что «свет в конце тоннеля уже есть».

Как сообщало ИА REGNUM, «Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» не могли договориться с ФИФА по вопросу приобретения прав на трансляцию матчей Кубка конфедераций и Чемпионата мира футболу. Руководство российского телевидения отказалось приобретать телеправа по цене, предложенной Международной федерацией футбола.

В ФИФА запрашивали сумму $120 млн, при этом руководство российского телевидения предлагало около $30 млн.

В середине мая председатель правления холдинга «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко заявил, что «в составе консорциума трёх медиахолдингов было сделано единое предложение ФИФА по стоимости прав».

Матчи Кубка конфедераций состоятся с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.